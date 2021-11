FORMELLO – Lunedì la ripresa: vero e proprio tour de force per la Lazio la prossima settimana

Dopo la sconfitta per 0-2 contro la Juventus la ripresa per la Lazio è fissata a lunedì. Domani è infatti stati concesso un giorno di riposo. La conferenza di Sarri è prevista mercoledì mattina prima della partenza per Mosca, da cui torneranno venerdì pomeriggio. Il giorno dopo, sabato, già ci sarà la partenza per Napoli. Pochissimo tempo per la Lazio in questa settimana, alle prese con un vero e proprio tour de force.

