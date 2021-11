Lazio-Juventus, Ciro Immobile premiato e celebrato prima del fischio d’inizio: “Benvenuto nella storia” – FOTO&VIDEO

Prima del fischio d’inizio tra Lazio e Juventus, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A Tim, è stato premiato l’attaccante della Lazio Ciro Immobile. Una cerimonia d’onore, tra i cori dell’Olimpico, tutta per il bomber all time della storia biancoceleste, che ha superato di recente la storica, in precedenza insormontabile, figura di Silvio Piola, in poco più di cinque anni. Serata di gloria per Ciro, solamente però all’esterno del rettangolo di gioco dello Stadio Olimpico, visto che non potrà essere a disposizione e aiutare mister Sarri e i suoi compagni contro la Vecchia Signora. In Curva Nord, il centravanti numero 17 è stato anche celebrato con una coreografia. “Benvenuto nella storia” lo striscione. In panchina i suoi compagni ad abbracciarlo, con Ciro, visibilmente emozionato, tra le lacrime.

