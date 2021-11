Lazio-Juventus, infortunio per Cataldi

Anche oggi partita di corsa e sacrificio per Danilo Cataldi, la cui prestazione è stata macchiata probabilmente dal calcio di rigore concesso nel primo tempo. All’84esimo è stato però sostituito da Sarri per far entrare Basic. Quella che sembrava però una normalissima scelta tattica potrebbe rivelarsi una sostituzione dettata dalle condizioni fisiche del numero 32. Secondo quanto riportato da Lazio Style, infatti, Cataldi è uscito dagli spogliatoi zoppicando per un problema al piede sinistro. Una situazione che sarà da valutare alla luce dei prossimi importanti impegni contro la Lokomotiv Mosca e il Napoli.

