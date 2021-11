Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali

Lazio-Juventus è il primo big match della 13esima giornata di Serie A e si terrà allo stadio Olimpico alle ore 18. I biancocelesti cercano conferme dopo la sosta, per provare a continuare la striscia di risultati positivi dopo la disfatta di Verona; la Juventus è alla ricerca dei tre punti per recuperare posizioni in classifica.

Ecco le formazioni ufficiali:

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (C), Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri.

A disp. Strakosha, Adamonis, Patric, Escalante, Leiva, Akpa Akpro, Luka Romero, Vavro, Radu, Raul Moro, Basic, Muriqi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (C), De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri.

A disp: Pinsoglio, Perin, Arthur, Alex Sandro, Kean, Kaio Jorge, Rugani, Bentancur, Kulusevski.

