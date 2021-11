MOVIOLA | Rigori giusti e regalati dalla Lazio. Di Bello fischia poco per i biancocelesti e regala troppe libertà a Pellegrini

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Una partita brutta. Un classico 0-0 che è finito con due gol della Juventus, su calcio di rigore, impacchettati e infiocchettati dalla Lazio. L’arbitro Di Bello si fa correggere dal VAR sul primo rigore, poi assegna senza problema alcuno il secondo, fin troppo netto. Nel complesso, però, prova negativa per il direttore di gara che non fischia diversi falli fatti dalla Juventus, in particolare di Pellegrini su Lazzari.

GLI EPISODI

Al 10′ contrasto duro ma senza fallo di Luiz Felipe Ramos e Danilo: il bianconero esce da campo infortunato per un problema all’adduttore, ma il laziale prende completamente il pallone. Giusto da parte di Di Bello non rischiare fallo.

Al 20′ altro caso da rivedere dopo una scivolata in area di Cataldi su Morata. Il direttore di gara non fischia, ma il VAR richiama alla on field review: lo spagnolo controlla il pallone anticipando il biancoceleste, che poi lo colpisce. Corretto fischiarlo, poi Bonucci realizza dagli undici metri.

Sul finale di primo tempo c’era fallo di Pellegrini su Lazzari che lo aveva superato e stava per entrare in area. Il difensore della Juventus allarga il braccio e ostruisce il terzino della Lazio, incomprensibile la scelta di Di Bello.

Nel secondo tempo continua la saga di Pellegrini vs Lazzari, ma con la stessa fine di sempre: sbracciate non sanzionate dall’arbitro e falli non fischiati a favore della Lazio.

Al 81′ rigore su Chiesa nettissimo con Reina che dopo un’uscita sconsiderata lo recupera e in scivolata lo atterra. Nessuna protesta dello spagnolo e 0-2 dei bianconeri.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: