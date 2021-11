Primavera 2| Oggi la ripresa per la Lazio: scontro diretto contro il Frosinone

Oggi la Lazio Primavera tornerà in campo dopo la consueta sosta. Lo farà in una partita molto delicata: farà infatti visita al Frosinone attualmente secondo in classifica a 4 punti dalla capolista, la Lazio stessa, ma con una partita in meno. Per questo il match di oggi ha una maggiore importanza per quanto riguarda il primo posto. Una prima differenza tra le due squadre riguarda il fatto che il Frosinone non ha mai pareggiato: conta infatti cinque vittorie e due sconfitte.

Frosinone

Il Frosinone sta andando indubbiamente bene. La sfida contro la Lazio è il primo vero scontro diretto nei vertici alti. E’ la seconda differenza reti più alta (12) contro quelli della Lazio, prima con 15. Ci sono tutti i presupposti affinché questa sia una gara di un certo lustro. I capocannonieri della squadra sono 3: Stampete, Favale e Cirillo. Questi si trovano a 5 gol, uno di distanza da Bertini che si trova a quota 6. La sfida si terrà alle 14:30.

Lazio

La partita che dovrà affrontare la squadra di Calori deve dare continuità ai passi in avanti fatti nelle ultime gare. Il mister ha cambiato più volte modulo con la finalità di trovare una netta dimensione ad una squadra che si sta togliendo, comunque, non poche soddisfazioni fin qui. La Lazio è trascinata dal proprio capitano, Bertini, e da Crespi: quest’ultimo si sta rivelando infatti un attaccante capace di rispondere presente quando quando il bisogno chiama. In attesa del ritorno di Castigliani lì davanti, Shehu, Mancino e delle volte Tare schierato vicino a Crespi stanno mettendo in mostra delle qualità utili al proseguimento del percorso.

