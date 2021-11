PRIMAVERA2 | La Lazio non va oltre il pari contro il Frosinone: in gol ancora Bertini

Termina 1-1 il big match tra Frosinone–Lazio, andato in scena alla Città dello Sport di Ferentino. Appuntamento interessante quello che ha messo sul piatto la nona giornata del Campionato Primavera 2. Le due squadre in questo avvio di stagione si sono rese protagoniste di un vero e proprio testa a testa. Cinque le vittorie infatti quelle dei gialloblù, che prima di affrontare i biancocelesti però hanno perso 3-0 a tavolino contro il Benevento, per un errore con i giocatori fuori quota, rimanendo così a 15 lunghezze. Un punto a testa dunque dopo i 90 minuti di oggi, che conferma la Lazio in cima alla classifica. In gol ancora capitan Bertini, che ha aperto la gara su calcio di punizione al 34′, e Jirillo al 53′.

