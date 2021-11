Per Lei Combattiamo Roma, due positivi al Covid-19: il comunicato del club Roma, due positivi al Covid-19: il comunicato del club ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Dopo l’attesa, l’A.S.Roma ha comunicato i nomi dei due giocatori giallorossi positivi al Covid-19. Questo il comunicato diramato dal clubin seguito agli accertamenti: “L’AS Roma comunica che, in seguito ai controlli periodici svolti attraverso i tamponi molecolari, Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi vaccinati, sono risultati positivi al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare“. Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR:

Per Lei Combattiamo @aridipaa

More in Per Lei Combattiamo