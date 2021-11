Tottenham, Conte: “L’Italia non avrà Kane o Lukaku, ma ha Immobile. Il suo lavoro viene sottovalutato”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il neo allenatore del Tottenham Antonio Conte, ha parlato del reparto avanzato della Nazionale Italiana, mettendolo a confronto con due giocatori che ha ha allenato: uno è Lukaku, suo centravanti di riferimenti ai tempi dell’Inter, l’altro è Harry Kane, che il tecnico ha la possibilità di gestire proprio durante questa sua esperienza londinese. Non manca però il riferimento a Ciro Immobile, che a suo avviso svolge un lavoro con la propria Nazionale che viene sottovalutato.

Queste le se parole:

“Non abbiamo top player come Lukaku o Kane. Però non sviliamo Immobile. Per me resta imprescindibile. Viene sottovalutato il lavoro che fa: ogni partita invece corre più di tutti, attacca la profondità, lotta”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: