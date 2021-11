CorSera | La Juve castiga Sarri

Bonucci specialista segna due rigori. Il tecnico della Lazio contesta l’arbitro.

Come riportato dal Corriere della Sera, i neologismi legati alle filosofie di Sarri e Allegri saranno anche finiti dentro l’enciclopedia Treccani, ma per Juve e Lazio la strada verso un piazzamento nella zona Champions è tutta da scrivere. Non a caso l’allenatore biancoceleste straccia il foglio della partita, attaccando l’arbitraggio di Di Bello. Ieri è arrivata la prima sconfitta in casa in campionato dopo 343 giorni. La Juve, cambiata da Allegri in corsa per l’infortunio di Danilo dopo 15’ (dentro Kulusevski, Cuadrado arretra) non è scintillante, ma gioca una delle sue partite più intelligenti.

