Il Tempo | Lotito in Vaticano dal Papa. Oggi la gara a Formello

Prima in Vaticano poi allo Stadio Olimpico.

Come riportato da Il Tempo, ieri in mattinata il presidente Lotito si era recato in Vaticano per incontrare il Santo Padre in vista dell’amichevole «Fratelli tutti», in programma oggi a Formello (ore 14.30). Il patron è stato accompagnato da una vecchia conoscenza del mondo biancoceleste, l’attuale ct dell’Albania Edy Reja. La presenza del tecnico è stata fortemente voluta da Lotito. I due hanno poi assistito insieme alla al match tra Lazio e Juventus. Oggi invece Reja tornerà al training center proprio per l’amichevole tra la rappresentativa del Papa e la World Rom Organization.

