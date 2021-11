Serie A, Venezia e Sampdoria vincono in trasferta

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Alle 15.00 si sono giocate Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria, sfide importanti in ottica salvezza. A Bologna i rossoblu di Siniša Mihajlović hanno perso per 0-1 contro il Venezia, grazie a un gol di Okereke al 61′: grazie a questo successo, il Venezia sale a quota 15 punti. Tra Salernitana e Sampdoria invece è stata una gara a senso unico, con i blucerchiati che si sono imposti per 0-2: nel primo tempo la Sampdoria ha trovato il vantaggio al 40′ con l’autogol di Di Tacchio, e ha raddoppiato con Candreva al 43′.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: