SOCIAL | Immobile ringrazia i tifosi: “L’amore che mi dimostrate mi rende fiero. Grazie davvero” – FOTO

Immobile ringrazia i tifosi biancocelesti. Il giocatore della Lazio ha pubblicato alcuni scatti della giornata di ieri allo Stadio Olimpico, occasione nella quale è stato premiato per aver superato il record di Piola in biancoceleste. L’attaccante della Lazio, scrive:”Non trovo le parole per farvi capire l’emozione che ho provato. L’amore che mi avete dimostrato mi rende fiero perché significa che oltre ai gol ho lasciato qualcosa dentro ad ognuno di noi. Grazie davvero“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ciro Immobile (@ciroimmobile17)

