SOCIAL | Lazio-Juve, Luis Alberto: “Avremmo meritato di più, alcune cose discutibili hanno cambiato il corso della partita” | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Ieri pomeriggio, alla ripresa del campionato post impegni delle Nazionali, per la Lazio è arrivato subito un big match. La partita contro la Juventus ha aperto una settimana ricca di impegni importanti per i biancocelesti, visto che giovedì ci sarà la sfida decisiva in chiave qualificazione in Europa League in casa della Lokomotiv Mosca, mentre domenica si chiuderà la settimana con un altro big match, in casa del Napoli capolista. Luis Alberto, Mago biancoceleste, attraverso il proprio profilo Instagram, ha commentato la sfida di ieri, persa dalla sua squadra contro i bianconeri per 0-2, frutto di due calci di rigore trasformati da Leonardo Bonucci. Il post dello spagnolo è accompagnato dalla didascalia: “Ieri avremmo meritato di più e possiamo andare avanti a testa alta, ma alcune cose discutibili hanno cambiato il corso della partita…Continuiamo a lottare per centrare l’obiettivo Europa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: