Lotito: "Con il calcio abbattiamo la discriminazione"

Immobile è stato protagonista anche con il fischietto: un cartellino severo, due volte al Var, tanti selfie e autografi con tifosi e calciatori. La partita “Fratelli tutti” di ieri a Formello tra la Squadra del Papa e la World Rom Organization è terminata 7-7 dopo due tempi da 30 minuti e ad aiutare Ciro nella direzione ci sono stati il cugino Carlo e il cognato Luca. Ha strappato molti sorrisi, specialmente quando ha deciso di riguardare un paio di azioni al Var, grazie al quale ha convalidato le reti, e quando nel primo tempo ha ammonito il dirigente della squadra vaticana che aveva chiesto il time-out: “Ma che è, basket?”. In panchina c’erano Edy Reja e Maurizio Sarri. Presente anche il Presidente Lotito, che aveva fatto gli onori di casa prima del match: “La convivenza civile e pacifica avviene attraverso l’integrazione. Abbiamo accolto con entusiasmo questa attività che è funzionale a educare i giovani al rispetto della dignità umana e ai valori dello sport. L’obiettivo è di dare a tutti l’opportunità di esprimere le proprie possibilità. Alcuni giovani non vengono messi in condizione di potersi esprimere a causa di pregiudizi e stereotipi discriminatori che dobbiamo abbattere anche attraverso il calcio, uno sport seguito da milioni di persone.” Il cardinale Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, ha ringraziato la Lazio per la disponibilità: “Il calcio è uno dei grandi linguaggi universali, tutti lo comprendono e lo praticano. Papa Francesco ha ricevuto questo invito dalla più grande organizzazione mondiale dei Rom dedicata alla lotta contro la discriminazione, il razzismo e la povertà. Il compito più difficile è stato costruire una squadra vaticana di calcio e adesso vederla in azione contro quella dei Rom. Non si gioca contro, ma insieme. Non avendo nessuna struttura per prepararci in Vaticano abbiamo avuto un grandissimo aiuto dal presidente Lotito che ha messo a nostra disposizione lo stadio, l’arbitro e un allenatore.”

Lo riporta il Corriere dello Sport.

