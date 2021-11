Covid, da mercoledì il via alla terza dose a 5 mesi dal primo ciclo

Come riportato da Adnkronos, nell’ambito della vaccinazione anti Covid-19, l’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose di richiamo con vaccino a m-Rna, alle categorie per le quali è già raccomandata e nei dosaggi autorizzati per la stessa, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato. E’ quanto si legge nella circolare del ministero della Salute in Gazzetta in vigore da mercoledì. ”Si coglie infine l’occasione per ribadire quanto già comunicato circa la possibilità, nell’ambito della medesima seduta vaccinale, di co-somministrare un vaccino a m-RNA anti-Sars CoV-2/Covid-19 (sia in caso di ciclo primario che di richiamo) e un vaccino antinfluenzale, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale”.

