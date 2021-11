Dott. Fabio Rodia: “Risultati dei test di Immobile confortanti. Oggi nuovo tampone per Marusic, siamo in attesa del responso”

Il Dott. Fabio Rodia, Coordinatore dello Staff Medico biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, canale 233 di Sky:

“Siamo in rapporti con Adam Marusic che clinicamente sta bene, oggi ha effettuato un tampone molecolare di cui siamo in attesa del responso. Adesso attendiamo la sua negativizzazione e poi lo riporteremo in Italia per sottoporlo ai consueti test d’idoneità.

I risultati, invece, dei test di Immobile sono confortanti. In due settimane si è riassorbito l’edema e la lesione è evoluta favorevolmente. In questi due allenamenti riporteremo il giocatore al livello dei compagni per la così detta riatletizzazione. Faccio i complimenti a tutto lo staff per aver gestito la situazione Immobile e anche per la fiducia e la disponibilità del giocatore.

Il resto della rosa sta in buone condizioni. Oggi faremo tutte le valutazioni del caso visto che la partita contro la Juventus è stata molto faticosa e dispendiosa”.

