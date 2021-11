Giuseppe Rossi: “Nazionale? Il problema non sono gli attaccanti, Immobile ha segnato più di 160 gol”

È il giorno della presentazione di Giuseppe Rossi, nuovo attaccante della SPAL. Nel corso dell’intervista l’ex attaccante viola riceve una domanda riguardante la situazione della nazionale e il suo cammino di qualificazione ai mondiali del 2022. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Abbiamo vinto un europeo sei mesi fa, non dimentichiamocelo. Il problema non sono gli attaccanti, c’è Immobile che ha fatto più di 160 gol con la Lazio, ma anche Belotti. La cosa più importante, quando si veste la maglia della Nazionale, è vincere. Non importa se giocando bene o giocando male, ma vincere. E sono sicuro che a marzo lo faremo di nuovo”.

