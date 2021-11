La Repubblica | Luis contro l’arbitro. Muriqi verso l’addio: “giù di testa”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Quel rigorino dato alla Juve per l’intervento di Cataldi non è andato giù a Luis Alberto, che sui social scrive: “Avremmo meritato di più, ma alcune cose discutibili hanno cambiato la partita. Continuiamo a lottare per centrare l’obiettivo Europa”. Nell’intervallo, Cataldi ha chiesto scusa per la leggerezza, ma la Lazio si sente comunque penalizzata. Inoltre, senza Immobile il gol è una chimera. Proprio il bomber ieri si è improvvisato arbitro nella partita di beneficenza voluta dal Papa e oggi si sottoporrà a nuovi controlli, sperando diano esito positivo per la gara di Europa League di giovedì. Oltre a Marusic, positivo al covid, sono da valutare anche le condizioni di Acerbi, Felipe Anderson e Cataldi. Anche Muriqi preoccupa, non per le sue condizioni fisiche, ma mentali: ad un tifoso su twitter ha risposto “Grazie per essere sempre al mio fianco, il tuo Pirata già morto (mentalmente)”, sottolineando il disagio di un giocatore che dopo il flop di Bologna si è perso totalmente. L’addio ormai sembra inevitabile, a gennaio si cercherà una soluzione, forse un prestito in Turchia. Lo riporta l’edizione romana de La Repubblica.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: