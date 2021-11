Leggo | Mourinho mantiene la promessa, ma una battuta fuori luogo imbarazza la Roma

Come riportato da Leggo, Mourinho ha mantenuto la promessa fatta a Felix Afena-Gyan: l’allenatore giallorosso aveva promesso di comprargli delle scarpe costose per la sua prima rete in Serie A. Lo Special One, quindi, ha ricevuto il giovane ghanese nel suo ufficio a Trigoria consegnandogli il regalo promesso, ma il momento è stato interrotto da una battuta infelice durante lo scarto del pacco: “Ci stanno le banane dentro Felix“. Il video è stato pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram e cancellato poco dopo.

