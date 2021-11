SOCIAL| Controlli in Paideia per Ciro Immobile – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio, tramite i propri profili social, ha comunicato che Ciro Immobile si è sottoposto questa mattina ad ulteriori visite di controllo in Paideia. L’attaccante non vede l’ora di tornare definitivamente dopo i problemi al polpaccio che lo hanno tenuto fermo negli ultimi giorni. Da valutare la sua presenza in Europa League, mentre a Napoli potrebbe esserci.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: