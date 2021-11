TMW | Il caso Muriqi e la necessità di vice Immobile di livello: Sarri attende il mercato di gennaio

Non c’era certo bisogno di Lazio-Juventus, con i biancocelesti belli ma inefficaci per l’assenza di Ciro (tanto possesso palla ma un solo tiro in porta), per capire quanto a Formello serva un vice Immobile di livello. I tifosi da tempo lo sostengono e Sarri, che da almeno un mese ha bocciato Muriqi, ne è consapevole. Certo è che lo 0-2 di sabato sera all’Olimpico ha fatto diventare questa una priorità a meno di un mese e mezzo dall’inizio del mercato.

La situazione è chiara, ma al contempo è difficile. E ruota tutto intorno a Muriqi, su cui si è aperto un caso. Pagato 19,7 milioni la scorsa estate, non ha mai inciso e neanche convinto. Impietosi i numeri: 44 presenze, 1410 minuti e solo 2 gol. Non si è mai riuscito ad ambientare tecnicamente e tatticamente nella squadra biancoceleste e, come se non bastasse, ha completamente perso la fiducia in se stesso. La frase social di sabato sera (“sono morto mentalmente”) è molto indicativa e grave, perché non è mai bello quando un uomo (non un calciatore) non creda più in ciò che fa e si rassegna.

Una sua cessione sembra scontata, visto che Sarri non lo utilizza neanche quando Immobile non c’è. Il primo problema è: dove? In Turchia, dove aveva segnato tanto prima di venire alla Lazio, è molto apprezzato. Il secondo è: come? Perché Muriqi è il secondo investimento più oneroso dell’era Lotito, non può andare via per pochi spicci. E il prestito per il momento non è contemplato nelle sale dirigenziali.

Se la Lazio riuscirà a concludere la trattativa in uscita per Muriqi, ovviamente regalerà a Sarri un altro centravanti. Il tecnico è stato chiaro con Lotito e Tare, ha fatto sapere le sue esigenze. “Ma poi le scelte economiche non dipendono da me. Per farlo devo comprarmi un club”. Due i nomi che piacciono al club biancoceleste: Erik Botheim, classe 2001 del Bodo Glimt, e Benjamin Sesko, 2003 del Salisburgo.

