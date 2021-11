EUROPA LEAGUE | Lokomotiv Mosca-Lazio, la designazione arbitrale

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Archiviata la sconfitta contro la Juventus, per la Lazio è tempo di Europa. Tra due giorni andrà in scena la trasferta decisiva, in chiave qualificazione, contro la Lokomotiv Mosca. I biancocelesti, al secondo posto del Girone E con tre punti in meno del Galatasaray primo, vogliono portare a casa punti, per poi giocarsi tutto, nell’ultima giornata, in casa contro la squadra turca che, nella 5° giornata della fase a gironi, affronterà in casa il Marsiglia. In vista della sfida in programma giovedì 25 novembre alle ore 18:45, ecco la designazione arbitrale:

ARBITRO: Artur Dias (POR)