Il Tempo | Lazio, la lunga settimana di Immobile

Un rientro senza rischi. Sta aspettando di essere al 100% Ciro Immobile, con il polpaccio non si scherza. Il timore di una ricaduta è troppo grande. Ecco perché nonostante avesse svolto l’intera rifinitura in gruppo, il centravanti della Nazionale non è stato nemmeno convocato per il match di sabato scorso. Clinicamente ci si avvicina a un rientro senza patemi, seguendo il protocollo riabilitativo stilato dallo staff medico. Si tratta di un giocatore che ha già due allenamenti nelle gambe con il resto dei compagni. Anche nella giornata di ieri ha svolto tutta la seduta con la squadra. Non ha mai smesso di lavorare, senza però forzare i carichi. Anche nelle mezze giornate si è concentrato sul problema muscolare con sedute di fisioterapia e piscina. Domenica, nel giorno libero, concesso da Sarri alla rosa, ha comunque avuto modo di correre su e giù per il campo. In questo caso però l’ha fatto indossando i panni dell’arbitro per un motivo speciale. Ancora da capire se tornerà a disposizione per Mosca nel match di Europa League contro la Lokomotiv o aspetterà il big match di domenica contro il Napoli allo Stadio Maradona. “In questo momento è passato il dolore, ma ho solo un po’ di paura com’è giusto che sia. Non vorrei fermarmi di nuovo e quindi ci sta un po’ di cautela“. aveva spiegato a margine dell’amichevole “Fratelli tutti“. La lunga settimana di Ciro è appena iniziata. Il Tempo\Daniele Rocca

