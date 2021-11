Massimo Oddo: “Porto nel cuore il rigore segnato al derby. La Lazio mi ha cresciuto”

Intervenuto in esclusiva in una diretta sul canale Twich di Calciomercato.com, l’ex Lazio Massimo Oddo ha parlato di alcuni momenti legati alla sua esperienza biancoceleste riguardanti soprattutto i calci di rigore, di cui era specialista.

Queste le sue parole:

“Il rigore che porterò sempre nel cuore? Quello segnato in un derby con la maglia della Lazio: finì 3-0 per noi, io feci il secondo gol. Quello che invece ho sbagliato e non ho digerito è stato l’ultimo. Me lo parò Chimenti in un Lazio-Cagliari. Ero arrivato a 14 rigori segnati di fila, -3 dal record mondiale. Futuro? Sono pronto per rientrare, ma solo con la certezza di andare in un posto dove si può lavorare bene. Negli ultimi anni non è successo. A volte bisogna avere la forza di dire di no e aspettare il momento giusto, come è successo a me quest’anno. Potrei prenderla in considerazione e fare un’esperienza che mi arricchirebbe. Per il tipo di calcio che faccio mi piacerebbe allenare in Spagna, Olanda e Belgio. Se devo scegliere per la bellezza del campionato dico la Premier League. Lazio o Milan? Per vicende diverse amo tutte e due le squadre. La Lazio mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare un giocatore affermato, il Milan mi ha dato la possibilità di entrare in un settore giovanile importante e quando mi ha ripreso di vincere tutto il possibile“.

