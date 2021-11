Napoli, problemi per Insigne: salta la sfida contro lo Spartak Mosca. Da valutare per la Lazio

Continuano i problemi in casa Napoli: dopo Victor Osimhen e Zambo Anguissa, alla vigilia della sfida in Europa League contro lo Spartak Mosca, si ferma anche Lorenzo Insigne. L’attaccante italiano, come riporta il sito ufficiale del Napoli, sarà costretto a saltare la trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio. Con i tanti impegni ravvicinati, le condizioni di Lorenzo Insigne saranno da valutare in vista del big match di domenica contro la Lazio. Di seguito il comunicato del Napoli sulle condizioni del Capitano azzurro: “Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”.

