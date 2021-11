CdS | Calciomercato Lazio, adesso Botheim sogna il grande salto

Finito nel mirino della Lazio, Botheim riconosce la sua crescita e sogna il grande salto. Come riportato infatti dal Corriere dello Sport, il gioiellino del Bodo Glimt accostato negli ultimi giorni ai biancocelesti come vice-Immobile, ha parlato dei suoi passi in avanti e ne è chiaramente contento. La società capitolina continua a valutarlo per gennaio: punta, piede destro, 187 centimetri di altezza, nello scorso campionato norvegese ha collezionato 14 reti in 27 presenze e nella stagione in corso ne ha già aggiunte 5 su 10 in Conference League ed un’altra nel primo turno di qualificazione in Champions League nel doppio match contro il Legia Varsavia. Un profilo interessante che i media scandinavi hanno avvicinato alla Lazio: indiscrezione che ha trovato conferme anche a Formello.

