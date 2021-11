CdS | Lazio, allarme in attacco: Ciro parte, Pedro è fermo

Domani la Lazio scenderà in campo a Mosca per la sfida di Europa League contro la Lokomotiv e il tecnico fa i conti con recuperi, assenze ed acciacchi. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, mister Sarri alla vigilia ha numerosi dubbi: ancora out Marusic per la positività al Covid, a disposizione sono rimasti pochi uomini offensivi. L’allenatore in Russia porterà Immobile, ma ancora non ha deciso se metterlo in campo o meno; Pedro invece è fermo per problemi alla schiena, è stato due giorni senza allenarsi. Nel frattempo sono pronti Felipe, Muriqi e Zaccagni, anche se le ultime decisioni verranno prese soltanto domani.

