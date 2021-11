CONFERENZA SARRI – “Sarà una Lokomotiv diversa ma noi vogliamo arrivare primi nel girone. Calendario? Stupito dall’Assocalciatori”

Il Mister biancoceleste Maurizio Sarri presenta la sfida fra Lokomotiv Mosca e Lazio di domani sera in Russia.

Ritrova la Lokomotiv con un nuovo allenatore e un clima gelido, che partita sarà?

“Mi sembrano una squadra diversa che sta facendo prestazioni di livello superiore. Le premesse sono di una partita complicata in cui entrambe abbiamo bisogno di vincere anche se per ragioni diverse. In teoria dovrebbe essere una gara aperta, la certezza è che sarà più difficile della gara di andata”

Quanto conta la gara di domani?

“Non dobbiamo fare troppi calcoli pensando partita per partita senza ragionare che dopo 72 ore andiamo a Napoli. Non mi piace essere troppo condizionato per evitare di condizionare le due partite”

Come valuta i giocatori più impiegati?

“Io valuto il momento che attraversa ogni singolo giocatore, mi scappa da ridere le statistiche dei giornalisti come se conta solo il minutaggio in campionato e non in coppa o in nazionale. I ragazzi stanno reggendo bene e finchè non ci saranno segnali di cedimento andiamo avanti così”

Come sta Immobile?

“Sta piuttosto bene, non sente dolore ma avvertiva sensazioni diverse. Negli ultimi giorni non aveva più problemi per cui sta benissimo”

Come procede l’inserimento di Zaccagni?

“E’ un giocatore che deve ancora trovare la migliore condizione fisica a causa di varie problematiche, lo potremmo valutare quando avrà accumulato minuti in campo. Fa il compitino perchè non è ancora arrivato al top”

La Lazio punta all’Europa League?

“Per noi è una problematica non da niente, giocare a meno di 72 ore è una problematica per tante squadre. Noi andremo a Mosca per fare la nostra partita, poi vi confermo che l’Europa è un problema perché con questi calendari diventa difficile, in quanto porta al deterioramento della qualità delle partite. Sono sorpreso che l’Assocalciatori stia zitto, ha lottato per la settimana di sosta a Natale ma questo pare che vada bene”

Perchè la Lazio sottovaluta il girone?

“Credo sia folle farlo perchè è quasi un girone da Champions. Io non credo che la Lazio abbia un problema fra campionato ed Europa, piuttosto fra gare in casa e gare in trasferta. I campi sono uguali dappertutto come dimensione come per i terreni quindi non capisco il motivo”

Può incidere il giocare un giorno dopo rispetto al Napoli?

“Il calendario è questo e le regole anche, sarà difficile avere un giorno in meno ma il regolamento parla chiaro. Pensiamo intanto a domani sera e poi ci faremo problemi per il Napoli”

Come sta Leiva?

“Non rispondo per rispetto verso i giocatori, la formazione la darò prima a loro. Fisicamente sta bene”

