FORMELLO – Immobile si riprende la Lazio, ballottaggio Zaccagni-Pedro. Dubbi in mezzo al campo

Ricomincia il tour de force per la Lazio che domani affronterà al gelo di Mosca la Lokomotiv per il penultimo impegno del girone di Europa League. Sarri ritrova Ciro Immobile dopo l’infortunio muscolare al polpaccio mentre dovrà fare ancora a meno di Adam Marusic, positivo l’ultimo tampone effettuato dal montenegrino. L’attaccante napoletano è tornato ad allenarsi con i compagni e scalda i motori in vista della sfida di domani che lo vedrà tornare dal primo minuto. Ai suoi lati è certo di una maglia Felipe Anderson mentre è ballottaggio aperto fra Zaccagni e Pedro. Lo spagnolo non si è allenato negli ultimi giorni per un problema alla schiena, questa mattina era regolarmente in campo ma dovrebbe partire dalla panchina anche per dare continuità all’ex Verona. In mediana i dubbi principali: da un lato la voglia di presentare il blocco Milinkovic-Cataldi-Luis Alberto, dall’altro la tentazione di far rifiatare alcuni elementi dando spazio a Lucas Leiva e Basic con la sola conferma di Luis Alberto. Il tecnico vuole tenersi ancora qualche ora per riflettere. In difesa invece non ci sono sorprese. Lazzari e Hysaj sulle corsie laterali con Luiz Felipe e Acerbi coppia centrale. Fra i pali solita staffetta col ritorno fra i pali di Thomas Strakosha. Nella rifinitura ha preso una botta al ginocchio destro Raul Moro che lo ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

