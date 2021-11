GdS | Italia, caccia al Mondiale: nel piano di Mancini c’è pure Luiz Felipe

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A marzo l’Italia sarà alle prese con la qualificazione ai Mondiali da raggiungere ed il ct Mancini sta già lavorando per far sì che gli Azzurri non si trovino impreparati al grande evento. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Joao Pedro il ct segue il difensore laziale Luiz Felipe, preferito ad Ibanez. La FIGC lavora per rendere fattibile il tutto, ma nel caso del brasiliano la situazione non è complessa ed è già stata affrontata nel marzo 2019 quando il giocatore (che ha giocato solo un paio di partite con l’Under 20 verdeoro) fu convocato da Di Biagio nell’Under 21, nella quale poi non prese parte in quanto puntava all’Olimpiade di Tokyo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: