IFAB, si pensa ad allungare il tempo dell’intervallo: ecco perché

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Daily Mail, l‘International Football Association Board (IFAB) starebbe pensando di allungare il tempo dell’intervallo da 15 a 25 minuti. Il motivo consisterebbe nel riservare tra i due tempi di gioco, uno show in stile Super Bowl, come accade in America. Un giro d’affari partito dalla CONMEBOL, l’organo di governo del calcio sudamericano, che per primo ha avanzato la richiesta. Questa eventuale modifica diverrà ampiamente discussa nel meeting in programma giovedì tra i legislatori dell’IFAB.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: