Lokomotiv-Lazio, dove vedere la partita

Domani la Lazio sfiderà la Lokomotiv per la quinta giornata del girone di Europa League, provando a conquistare tre punti fondamentali per la qualificazione. La partita inizierà alle 18.45 e sarà visibile sia in tv su Sky Sport e in chiaro su TV8, che in streaming su DAZN, Sky Go o Now TV.

