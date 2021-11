SOCIAL | Un anno fa il gol di Immobile in Champions League contro lo Zenit: il ricordo della Uefa – VIDEO

Esattamente un anno fa, la Lazio si ritrovava a lottare nel girone di Champions League contro Borussia Dortmund, Zenit e Brugge. Un traguardo storico quello raggiunto due stagioni fa da Simone Inzaghi, che ha riportato i biancocelesti nell’Europa che conta dopo un’assenza lunga 13 anni. Il 24 novembre del 2020, Ciro Immobile segnava la rete del vantaggio della Lazio, nella gara casalinga contro lo Zenit. In quell’occasione i biancocelesti portarono a casa la vittoria per 3-1, in un Olimpico completamente vuoto. A un anno esatto di distanza da quel gol, l’attaccante è oggi il miglior cannoniere della storia della Lazio, a suon di colpi messi a segno tanto in Europa come in campionato. La Uefa ha voluto celebrarlo, ricordando la rete segnata contro i russi sui propri canali social ufficiali.

