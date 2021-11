TMW | Lazio, è vigilia di Europa League. Immobile non al top, a Mosca con Muriqi?

Dal triste messaggio su Twitter alla possibile occasione di Mosca. Domani contro la Lokomotiv (ore 18,45), Vedat Muriqi può tornare titolare nell’attacco biancoceleste a distanza di un mese e mezzo dall’ultima volta (3-0 a Bologna, 3 ottobre).

Nonostante sia una gara decisiva per il passaggio del turno in Europa League, domani Immobile non dovrebbe giocare. Da lunedì (dopo il confortante responso degli esami) ha ricominciato ad allenarsi con intensità ma non è ancora al top della condizione. Dunque non verrà rischiato e partirà dalla panchina: l’obiettivo è averlo a disposizione dal 1’ domenica sera, quando Sarri tornerà nella sua Napoli. Una partita molto delicata, quella del ‘Maradona’, soprattutto dopo il passo falso di sabato scorso contro la Juventus. Ecco perché in Russia ci dovrebbe essere spazio dall’inizio per Muriqi, ampiamente bocciato da Sarri e pronto a una nuova avventura: con lui titolare Pedro – fermo per un fastidio alla schiena – potrà rifiatare in vista di domenica.

Difficile che una partita possa cambiare le sorti del kosovaro. Un destino già scritto, il suo. Quasi impossibile da cancellare, anche se nel calcio tutto può succedere. Di certo la società – con in primis il ds Tare – spera che Muriqi possa uscire dal letargo e incidere contro la Lokomotiv: perché fare risultato a Mosca consentirebbe alla Lazio di fare un bel balzo in avanti in ottica qualificazione e perché, se Muriqi dovesse fare bene, la sua appetibilità sul mercato potrebbe aumentare. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

