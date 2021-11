CdS | Immobile part-time, oggi la decisione

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il tecnico ha recuperato Pedro, sarà risparmiato per Napoli. Ciro è a Mosca, ma potrebbe partire dalla panchina: Muriqi pronto a sostituirlo.

Embed from Getty Images

Come riportato dal Corriere dello Sport, ancora molti dubbi per la formazione che scenderà oggi in campo. Sarri prova da giorni il tridente Felipe–Muriqi–Zaccagni, anche se la tentazione di schierare Immobile è forte. Considerando la temperatura, che oggi si attesterà intorno agli 0 gradi, il tecnico troverà la soluzione più opportuna: prevista per oggi un incontro tra Sarri e l’attaccante biancoceleste per prendere la decisione definitiva. Intanto, la Lazio è sbarcata ieri a Mosca alle 20.45, pronta ad affrontare una “trasferta disagevole”, come dichiarato dal tecnico biancoceleste in conferenza stampa.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: