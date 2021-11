GdS | L’Europa non attende, Lazio ora serve l’impresa

Battere la Lokomotiv per puntare al primo posto. Immobile parte in panchina.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, contro la Lokomotiv serve una vittoria per continuare a inseguire il primo posto (che darebbe l’accesso diretto agli ottavi), da giocarsi poi a Roma all’ultima giornata con il Galatasaray. Un pareggio potrebbe andar bene solo se dovesse uscire lo stesso risultato dall’altra sfida del gruppo, quella di Istanbul tra Galatasaray e Marsiglia. Una sconfitta, invece, significherebbe dire addio al primo e con molta probabilità anche al secondo posto (playoff con le retrocesse di Champions), ma metterebbe a rischio pure il terzo che dà diritto allo spareggio con le seconde di Conference League. Sarri non ha alcuna intenzione di mollare la coppa per concentrarsi sul campionato. Motivo per cui, Immobile a parte (al suo posto nuova chance per Muriqi), il turn over sarà ridottissimo.

