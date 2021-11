Lokomotiv-Lazio, scambio di doni tra le dirigenze prima della partita – FOTO

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lokomotiv Mosca–Lazio, gara valevole per la quinta giornata di Europa League, Girone E. Prima dell’inizio della partita, che si disputerà in terra russa alle 18:45, come testimoniato dal club capitolino sui propri canali social, c’è stato uno scambio di doni tra le dirigenze delle due squadre.

