MOVIOLA | Arbitro Dias corretto dal VAR sul rigore su Zaccagni, poi vede bene quello su Immobile

Una Lokomotiv molto fallosa quella vista contro la Lazio. Due falli in 40 secondi, il secondo anche da cartellino giallo, dopo il pestone di Kamano su Luiz Felipe.

I contatti duri continuano anche nel proseguo del primo tempo: Nenakhov (14′) su Zaccagni viene ammonito, poi Barinov interviene su Basic ma stavolta l’arbitro Artur Dias non interviene con la sanzione.

Un po’ troppo severa l’ammonizione di Zaccagni dopo un fallo su Murilo, anche quella al 35′ di Luis Alberto poteva essere sorvolata.

Al 46′ del primo tempo i biancocelesti lamentano un fallo di mano nell’area di rigore avversaria, ma Jedvaj la tocca prima con il petto e poi con il ginocchio.

L’arbitro Dias non fischia un calcio di rigore alla Lazio al 52′, ma per fortuna viene richiamato dal VAR: una volta visionata l’azione al video, si accorge che Silyanov ha colpito in pieno Zaccagni, il quale sposta il pallone poco prima dell’intervento in scivolata del russo. Sul dischetto va Immobile che realizza lo 0-1.

Giusta al 57′ l’ammonizione di Leiva, intervenuto in ritardo su Beka Beka, poi al 61′ il direttore di gara si riprende dall’errore precedente e fischia il penalty per il fallo di Barinov su Immobile, vedendo bene il contatto in area.

