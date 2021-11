Violenza sulle donne, flash mob in Campidoglio con la Lazio Women

Come riportato sul sito ufficiale della Lazio, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, oggi in Campidoglio, presso la Sala Giulio Cesare, si terrà un flash mob in cui saranno presenti le delegazioni della Lazio Women e A.s. Roma Women. Parteciperà all’evento anche il neo Sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, insieme ai Consiglieri capitolini e gli assessori di Roma Capitale. L’evento avrà inizio alle 17:30.

