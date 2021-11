Buon compleanno a Michelangelo Sulfaro, l’ex portiere biancoceleste compie 75 anni – FOTO

Michelangelo Sulfaro, ex portiere della Lazio, spegne 75 candeline. Dopo essersi reso protagonista in Serie C con la Sambenedettese, eletto miglior giocatore del torneo, con soli 23 gol subiti in 33 gare, si trasferì nella Capitale. Esordì tra i pali con la maglia biancoceleste nel 1969. Restò a Roma per due stagioni, in cui si alternò con il compagno di reparto Rosario Di Vincenzo, prima di approdare alla Fiorentina. Buon compleanno Michelangelo!

