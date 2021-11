Caso plusvalenze, Juventus indagata per falso in bilancio: inchiesta su Agnelli, Paratici e Nedved

Come riportato da corriere.it, non arrivano buone notizie per il mondo Juventus. A causa di movimenti di mercato e plusvalenze degli ultimi tre anni bianconeri, ci sarebbe un’ipotesi di accusa da parte della Procura di Torino: la Guardia di finanza si sarebbe mossa nella serata di giovedì acquisendo i documenti necessari nella sede juventina. Per falso in bilancio e false fatturazioni, sono stati indagati Andrea Agnelli, Pavel Nedved, e l’ex Fabio Paratici. L’inchiesta arriverebbe dopo gli accertamenti iniziati da settimane da parte della Consob e della Covisoc: si tratterebbe di movimenti finanziari per circa 50 milioni di euro.