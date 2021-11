CdS | Super Ciro regala l’Europass alla Lazio – FOTO

Non c’è Lazio senza Immobile e neppure quando mancano gli esterno d’attacco, decisivi per tradurre il gioco di Sarri negli ultimi 30 metri. Doppietta di Ciro dal dischetto e sigillo di Pedro. Tutto quello che era mancato sabato con la Juve Sarri lo ha ritrovato con l’ingresso dello spagnolo ex Roma. Pedro ha ispirato l’azione del primo rigore trasformato da Immobile e guadagnato da Zaccagni. Lo spagnolo è entrato anche nell’azione che ha portato al secondo rigore, e poi ha chiuso il conto con un capolavoro balistico dal limite. Così, nel gelo di Mosca, la Lazio si è imposta con tre gol di scarto, è tornata a vincere fuori casa in Europa League tre anni dopo il colpo di Marsiglia. Ha centrato la qualificazione in anticipo e si è guadagnata la possibilità di chiudere il girone al primo posto all’ultimo turno. Battere il Galatasaray all’Olimpico significherebbe evitare gli spareggi di febbraio con una squadra esclusa dalla Champions e tornare agli ottavi di Europa League a marzo. Tanta roba per Sarri, ossessionato dai calendari. Corriere dello Sport.

