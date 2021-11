Genoa, ecco il nuovo direttore sportivo: è un ex Lazio

Comincia a prendere forma il nuovo Genoa americano, che dopo l’arrivo in panchina di Andriy Shevchenko in sostituzione di Ballardini, ha scelto anche il nuovo direttore sportivo: come riportato da gianlucadimarzio.com, si tratta di Walter Sabatini, che ha ricoperto lo stesso ruolo alla Lazio dal 2004 al 2008. Rimane solo da formalizzare l’intesa e la firma sul contratto, e dopo Bologna Sabatini potrà iniziare la sua nuova esperienza in Serie A.

