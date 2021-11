Hellas Verona, un centrocampista è risultato positivo al Covid-19: il comunicato del club | FOTO

Martin Hongla, centrocampista classe ’98, in prestito dall’Anversa all’Hellas Verona, è risultato positivo al Covid-19. A dare la notizia è stato proprio il club gialloblù che, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha spiegato come il giocatore del Camerun sia in isolamento domiciliare, in buone condizioni e regolarmente vaccinato. Di seguito il comunicato: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Hongla è risultato positivo a test diagnostico per COVID-19. Il centrocampista gialloblù, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

