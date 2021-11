Serie A, la Salernitana pareggia nel finale a Cagliari

Con lo scontro salvezza tra Cagliari e Salernitana, si è aperta la quattordicesima giornata di Serie A. Alle 20.45 le due squadre sono scese in campo alla Sardegna Arena, in una sfida che metteva di fronte le ultime due squadre del campionato. Dopo un primo tempo privo di particolari occasioni ed emozioni, il Cagliari ha trovato il gol del vantaggio al minuto 73′ grazie al subentrato Pavoletti. Dopo il vantaggio dei sardi, la Salernitana ha trovato la rete del pareggio nel primo dei minuti di recupero, grazie al gol di Bonazzoli. Con questo pareggio le due squadre salgono entrambe a quota 8 punti in classifica, rimanendo così all’ultimo posto.

