The Sun | Il Chelsea pronto a far partire Kepa in prestito: Sarri e la Lazio alla finestra?

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Secondo quanto riportato da The Sun, il Chelsea sarebbe pronto a lasciar partire in prestito il portiere spagnolo Kepa. Dopo che il posto titolare dei ‘Blues‘ è stato ormai catturato dal senegalese Edouard Mendy, lo spagnolo sarebbe entusiasta di una sua partenza in prestito a gennaio. Uno dei club alla finestra potrebbe essere proprio la Lazio di Sarri, con il tecnico toscano che ha avuto Kepa nella sua esperienza londinese, nonostante l’episodio in Carabao Cup: in finale contro il Manchester City, Sarri voleva sostituire lo spagnolo con Caballero per i calci di rigore. Kepa si rifiutò di uscire, e a vincere il trofeo ai rigori fu proprio il Manchester City.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: