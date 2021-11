Cassano sul sorteggio dell’Italia: “Se la finale dovesse essere col Portogallo, partiamo con un piede e mezzo fuori”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Per volare in Qatar e giocarsi in mondiale in Qatar, l’Italia di Roberto Mancini dovrà battere prima la Macedonia, ed eventualmente poi la vincente tra Turchia e Portogallo. Non il migliore dei sorteggi possibili, con l’Italia che ha davanti due gare fondamentali per tornare a giocarsi il mondiale dopo quello brasiliano del 2014. Sull’argomento ha parlato Antonio Cassano, come di consueto ospite alla Bobo Tv: “Non ci dovrebbero essere grandi problemi con la Macedonia. Ma poi ho una grande paura, quella di immaginare un Mondiale senza Cristiano Ronaldo. Se ci penso, non mi posso immaginare che il Portogallo possa rimanere fuori che è una delle 4 o 5 Nazionali più forti del mondo. Io firmo adesso per giocare in Turchia. Se la finale dovesse essere col Portogallo, partiamo con un piede e mezzo fuori. Dovesse succede un imprevisto a marzo, a Mancini dovremo solo dire grazie per la strada che ha mostrato. Lo dico adesso, a quelli che sono già con il fucile puntato contro Mancini”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: