PRIMAVERA2 | Calori:” Oggi è mancato il gol, peccato perché abbiamo fatto noi la partita”

Al termine del match disputato al Fersini, tra la primavera della Lazio e il Benevento è intervenuto ai nostri microfoni il mister della Lazio Calori.

Queste le sue parole:

Oggi è mancato il gol, perché la partita, l’abbiamo persa, ma è sempre stata nelle nostre mani. Non siamo stati fortunati, il loro portiere è stato bravo in quattro cinque interventi e sopratutto sul rigore. L’infortunio ci ha un pò penalizzato. E’ mancata un po la determinazione di portarla a casa.

Bisogna essere forti mentalmente per andare a prenderci la vittoria, anche attraverso la crescita del gioco, il palleggio. Floriani ha un indolensimento, tanti hanno avuto l’influenza o la febbre, in questo momento non siamo stati fortunati.

Il modulo lo determinano le assenze, non vi è la condizione necessaria per poter fare un modulo unico, fin quando ho tante assenze non posso farne uno. Le variabili quindi sono tante.

