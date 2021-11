PRIMAVERA2 | Lazio-Benevento 0-1 (Umile 16′): biancocelesti sconfitti, Bertini sbaglia un rigore

90’+4- TRIPLICE FISCHIO! Al Fersini passa il Benevento: 0-1 il risultato finale. Decisiva la rete di Umile al 16′ e il rigore fallito da Bertini.

90’+3′- Sostituzione Lazio: fuori Crespi, dentro Riosa.

90′- Saranno quattro i minuti di recupero.

89′- Contro-rimessa e cartellino giallo per Maiese.

88′- Palo di Crespi ma l’azione era già ferma per fuorigioco.

87′- Sostituzione Benevento: fuori Caserta e dentro Sena.

85′- Ci riprova la Lazio con Bertini che attacca il secondo palo su cross di Marinacci: pallone out.

82′- Cartellino giallo per Ruggeri.

81′- Nel Benevento Maiese prende il posto di Pellegrino.

80′- Aronica libera il sinistro: deviazione provvidenziale di Adeagbo.

77′- Miracolo di Bonagura che toglie la palla dall’incrocio dei pali: Lazio vicinissima al pareggio.

71′- Altro cambio per la Lazio: dentro Castigliani, fuori Troise.

65′- Fallo di Marinacci che oltre la palla prende soprattutto l’uomo.

63′- Triplo cambio per la Lazio: fuori Tare, Adjaoudi e Floriani, dentro Schuan, Marinacci e Pollini.

62′- Occasione Lazio con Tare, con la palla che termina alta dopo una deviazione.

60′- Doppio cambio per il Benevento: fuori Umile e Marsiglia, dentro Prisco e Malva.

46′- Nel Benevento fuori Tartaro, che non ce l’ha fatta dopo lo scontro con Crespi, e dentro Bonagura.

46′- SI RIPARTE!

45’+3- DUPLICE FISCHIO! L’arbitro manda tutti negli spogliatoi sul risultato, per ora, di 0-1.

45’+2- Calcio d’angolo per il Benevento.

45′- Saranno 3 i minuti di recupero.

42′- Colpo di testa di Troise: palla che si spegne sul fondo.

39′- Altro calcio d’angolo per la Lazio, che dopo il penalty fallito va alla ricerca del pareggio.

37′- RIGORE FALLITO DA BERTINI! Palo pieno dagli 11 metri, gara ancora sullo 0-1.

34′- CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Giallo per il portiere del Benevento Tartaro che travolge in area il biancoceleste Crespi.

31′- Troise subisce fallo da Aronica: punizione per la Lazio.

17′- Ci riprovano le Streghe: tiro cross dei campani con Furlanetto che si rifugia in angolo.

16′- BENEVENTO IN VANTAGGIO! Tiro da fuori di Umile, Furlanetto sfortunato si fa sfuggire la sfera che entra in porta: 0-1!

14′- Tare prova l’azione personale e guadagna il terzo corner biancoceleste.

12′- Crespi calcia in porta, tiro deviato: sarà calcio d’angolo per la Lazio.

9′- Troise ci prova dalla distanza: pallone bloccato da Tartaro.

4′- La Lazio ci prova ancora e con Troise guadagna un calcio di punizione: biancocelesti subito propositivi e pericolosi.

3′- Bertini ci prova con il sinistro: palla che si spegne in fallo laterale.

2′- Floriani al termine di un’azione sulla fascia guadagna il primo calcio d’angolo della partita.

1′- PARTITI! Calcio d’inizio affidato alla Lazio.

Tutto pronto per il match delle 14.30 tra Lazio e Benevento, valevole per la decima giornata del Campionato Primavera 2, girone B. Queste le scelte dei due allenatori

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Adjaoudi, Ferro, Bertini; Troise; Tare, Crespi.

A disposizione: Di Fusco, Migliorati, Santovito, Pollini, Marinacci, Schuan, Shehu, Riosa, Castigliani, Campagna, Kane, Di Venanzio.

All. Alessandro Calori

BENEVENTO (4-2-3-1): Tartaro; Galletti, Veltri, Brocca, Caserta; Pellegrino, Parisi; Umile, Aronica, Marsiglia; Sorrentino.

A disposizione: Bonagura, Vottari, Viscardi, Riccio, Sena, Pastorella, Rossi, Prisco, Altamura, Maiese, Malva, Valentino.

All. Gennaro Scarlato

Arbitro: Kevin Bonacina

I assistente: Antonio Lalomia

II assistente: Santino Spina

Campo ‘Mirko Fersini’ – FORMELLO

